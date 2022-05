EVILCOSBY + SATOR + 100EYES La salle gueule Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

EVILCOSBY + SATOR + 100EYES La salle gueule, 11 juin 2022, Marseille. EVILCOSBY + SATOR + 100EYES

La salle gueule, le samedi 11 juin à 21:30

EVIL COSBY (SludgeBrutalMetal //Milan// Italie) Un mur de son incassable,des hurlement sataniques et des textes nihilistes. Les trois milanais sont surprenants pour puissance et attitude. FAUT PAS RATER CA! [https://www.facebook.com/evilcosby](https://www.facebook.com/evilcosby) [http://evilcosby.bandcamp.com/releases](http://evilcosby.bandcamp.com/releases) SATOR (Sludge & Doom // Genova // Italie) Violence profonde et sonorités caverneuses pour les adeptes du FUZZ. Premiere date à l’etranger por les ZEUNIs qui enfint exportent leur son aggressif mais avec des touches de psychedelie qui va nous provoquer des cauchemars bien profonds… [https://www.facebook.com/SATORdoom](https://www.facebook.com/SATORdoom) [http://satordoom.bandcamp.com](http://satordoom.bandcamp.com) HundredEyes (EmoPostHC// LOCAL antiHeros) Sombres, aggressifs, inquiets… Nerfs à vifs et attitude irreprochable. Hundred Eyes est un trio talentueux et adoables parce que ils ne trichent pas sur scene. les ’90s ont encore leurs mots à dire…heureusement!

5€ + 1€ d’adhésion

♫♫♫ La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

