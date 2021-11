Marseille La salle gueule Bouches-du-Rhône, Marseille EVIL COSBY / 10 MINUTES LATER / xMALAMMòREx La salle gueule Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

EVIL COSBY / 10 MINUTES LATER / xMALAMMòREx La salle gueule, 29 janvier 2022, Marseille. EVIL COSBY / 10 MINUTES LATER / xMALAMMòREx

La salle gueule, le samedi 29 janvier 2022 à 21:00

EVIL COSBY ( TRUE SludgeCore // Milan // Italie) [https://www.facebook.com/evilcosby](https://www.facebook.com/evilcosby) [http://evilcosby.bandcamp.com/releases](http://evilcosby.bandcamp.com/releases) Trio puissant,hypnotique et rageux, tout droit depuis le brouillard de la plaine milanaise, Evil Cosby revient à Marseille pour nous plonger dans la noirceur et dans le chaos. 10 MINUTES LATER (FastHardCore // St.Etienne // France) [https://10minuteslater.bandcamp.com/](https://10minuteslater.bandcamp.com/) Ca va vite, c’est enervé. Pas de basse, pas d’effets, essentiels. On dirait du Boston HardCore mais puissance charbon! Amateurs de OldSchool et de “tupatupatupatupa” joué à très grande vitesse,ne ratez pas ça. ******************************************** xMALAMMòREx #ForTheMessageForThePeople #NotJustForFun #1312 ♫♫♫ La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T21:00:00 2022-01-29T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La salle gueule Adresse 8 rue d'italie, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville La salle gueule Marseille