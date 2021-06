Évian-les-Bains Ville d'Évian-les-Bains Evian-les-Bains, Haute-Savoie Évian, balade contée Ville d’Évian-les-Bains Évian-les-Bains Catégories d’évènement: Evian-les-Bains

Haute-Savoie

Évian, balade contée Ville d’Évian-les-Bains, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Évian-les-Bains. Évian, balade contée

Ville d’Évian-les-Bains, le samedi 18 septembre à 20:00 Au départ de l’Office du tourisme/Gratuit : sur inscription à retirer à l’Office du tourisme (30 personnes maximum, sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période).

Entrez dans l’univers des contes et légendes du Léman, avec Fanfoué, le savoyard Ville d’Évian-les-Bains Place de la Porte d’Allinges, 74500 Évian-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Évian-les-Bains Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Evian-les-Bains, Haute-Savoie Autres Lieu Ville d'Évian-les-Bains Adresse Place de la Porte d'Allinges, 74500 Évian-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Évian-les-Bains lieuville Ville d'Évian-les-Bains Évian-les-Bains