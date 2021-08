Toulouse Halle aux Grains Haute-Garonne, Toulouse Evgeny Kissin Halle aux Grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Evgeny Kissin Halle aux Grains, 18 janvier 2022, Toulouse. Evgeny Kissin

Halle aux Grains, le mardi 18 janvier 2022 à 20:00

### Piano Son piano danse au bord d’un gouffre dont il connaît, seul, la profondeur. Monstre sacré dès l’âge le plus tendre, Evgeny Kissin a gardé la cinquantaine venue son visage d’ogre-enfant. S’il tutoie depuis toujours Beethoven et Chopin, il ne peut aborder Bach, son dieu, que par le medium de la transcription. Evgeny Kissin, Piano ### Programme * Bach-Tausig : _Toccata et Fugue, en ré mineur, BWV 565_ * Mozart : _Adagio, en si mineur, K. 540_ * Beethoven : _Sonate n°31, en la bémol majeur, opus 110_ * Chopin : _7 Mazurkas_ * Chopin : _Andante Spianato, en sol majeur et Grande Polonaise brillante, en mi bémol majeur, opus 22_ ![]() ### Plus d’infos [Site des Grands Interprètes ](https://www.grandsinterpretes.com/concert/evgeny-kissin/) //www.youtube.com/embed/lWgoY9pCkQ0 ![]() ### Infos pratiques Mardi 18 janvier à 20h

De 20€ à 66€

Culture Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-18T20:00:00 2022-01-18T21:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Halle aux Grains Adresse 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Halle aux Grains Toulouse