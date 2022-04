ÉVÈVENEMENT – LA FÊTE DE NOS FERMES ET DU PAIN Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

ÉVÈVENEMENT – LA FÊTE DE NOS FERMES ET DU PAIN Thionville, 15 mai 2022, Thionville.
Rue du donjon Parc du Château de Volkrange

2022-05-15 09:00:00 – 2022-05-15 20:00:00

Thionville Moselle Venez découvrir le “marché de nos fermes de “la Fourche à la fourchette”, venez rencontrer tous nos producteurs et artisans locaux et déguster de somptueux produits.

La lorraine une belle région avec de bons gouts et de belles découvertes. +33 6 12 82 84 20 https://www.facebook.com/events/375717807331909/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D Rue du donjon Parc du Château de Volkrange Thionville

