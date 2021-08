Brive-la-Gaillarde Musée Labenche Brive-la-Gaillarde, Corrèze Eve[s], peintures et installations de Katia Bourdarel Musée Labenche Brive-la-Gaillarde Catégories d’évènement: Brive-la-Gaillarde

### Découvrez l’univers de l’artiste Katia Bourdarel ! Par ses peintures à la facture précise, Katia Bourdarel nous invite à explorer les mystères de la chair et de l’âme, le long d’un parcours où poésie et onirisme côtoient étrangeté et sensualité. Les installations qui complètent l’exposition « ÈVE(S) », présentée à la chapelle Saint-Libéral et au musée Labenche, évoquent les motifs récurrents des contes et des mythes fondateurs (cabanes, oiseaux, animaux fabuleux). De peintures en sculptures, nous parcourons un univers symbolique, véritable voyage initiatique à travers les profondeurs de la psyché. Plus d’informations sur : [[http://www.museelabenche.fr/expositions/chapelle-saint-liberal/eve-s-peintures-et-installations-de-katia-bourdarel](http://www.museelabenche.fr/expositions/chapelle-saint-liberal/eve-s-peintures-et-installations-de-katia-bourdarel)](http://www.museelabenche.fr/expositions/chapelle-saint-liberal/eve-s-peintures-et-installations-de-katia-bourdarel)

Gratuit.

Musée Labenche 26 bis, boulevard Jules Ferry 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

