Everestingman#15, 13 juillet 2022, Saint-Paul-de-Salers. Everestingman#15 Saint-Paul-de-Salers

2022-07-13 00:00:00 00:00:00 – 2022-07-14 17:00:00 17:00:00

Saint-Paul-de-Salers 15140 Saint-Paul-de-Salers Une société événementielle organise à St-Paul-de-Salers une épreuve cycliste ultra type Everisting ! Originaire d’Australie, des cyclistes doivent faire une ascension autant de fois qu’il est nécessaire pour atteindre l’altitude du mont Everest, 8849m ! olivier@mynutrifit.fr +33 6 68 17 27 87 Saint-Paul-de-Salers

