Eventail d’arbre ou à empreinte – Sortie CPIE Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

Eventail d’arbre ou à empreinte – Sortie CPIE Oloron-Sainte-Marie, 20 avril 2022, Oloron-Sainte-Marie. Eventail d’arbre ou à empreinte – Sortie CPIE Oloron-Sainte-Marie

2022-04-20 09:00:00 – 2022-04-20 12:00:00

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Oloron-Sainte-Marie 6 6 EUR Pendant vos promenades en forêt, vous vous demandez quel animal est passé par là ? De quel arbre s’agit-il ?

Venez fabriquer vos éventails à empreintes et à feuilles, pratiques à mettre dans la poche pour vos sorties.

Tout public. Pendant vos promenades en forêt, vous vous demandez quel animal est passé par là ? De quel arbre s’agit-il ?

Venez fabriquer vos éventails à empreintes et à feuilles, pratiques à mettre dans la poche pour vos sorties.

Tout public. Pendant vos promenades en forêt, vous vous demandez quel animal est passé par là ? De quel arbre s’agit-il ?

Venez fabriquer vos éventails à empreintes et à feuilles, pratiques à mettre dans la poche pour vos sorties.

Tout public. CPIE

Oloron-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Oloron-Sainte-Marie Adresse Ville Oloron-Sainte-Marie lieuville Oloron-Sainte-Marie Departement Pyrénées-Atlantiques

Eventail d’arbre ou à empreinte – Sortie CPIE Oloron-Sainte-Marie 2022-04-20 was last modified: by Eventail d’arbre ou à empreinte – Sortie CPIE Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 20 avril 2022 Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques