Évent Trail Gavarnie Gavarnie-Gèdre, 13 août 2022, Gavarnie-Gèdre.

Évent Trail Gavarnie Lieu dit « Holle » GAVARNIE Gavarnie-Gèdre

2022-08-13 09:30:00 09:30:00 – 2022-08-15 19:00:00 19:00:00 Lieu dit « Holle » GAVARNIE

Gavarnie-Gèdre 65120

45 45 EUR Programme :

Samedi 13 août :

9h30 – 12h : sortie trail « Les balcons de Gavarnie » (15km/700m d+).

14h – 15h30 : ateliers techniques proposés par PYRENESENS (techniques montée/descente, utilisation des bâtons…).

16h – 17h30 : prévention des blessures (Justine DELAUNAY et Alexis FALCONI, kinésithérapeutes).

18h – 19h : running yoga (Muriel LAVIGNOTTE, enseignante running yogis).

Randonnée du samedi 13 août :

9h30 – 16h : sortie randonnée au Cirque de Gavarnie.

Dimanche 14 août :

9h30 – 12h : sortie trail demi-journée « Les balcons de Gavarnie » (15km/700 m d+).

9h – 15h : sortie trail journée « Les granges de Coumély » (25km/1500m d+).

14h – 15h30 : ateliers techniques proposés par PYRENESENS (techniques montée/descente, utilisation des bâtons…).

16h – 17h30 : intervention prévention montagne (Office Départemental des Sports des Hautes Pyrénées, PGHM et CRS).

18h – 19h : nutrition (Office Départemental des Sports des Hautes Pyrénées).

Concert en soirée au refuge !

Randonnée du dimanche 14 août :

10h – 16h : sortie marmottes aux Espécières (adaptée aux enfants à partir de 6 ans).

Lundi 15 août :

9h30 – 12h : sortie trail demi-journée au Plateau de Saugué ou le Larry (15km/500m d+).

8h – 17h : sortie trail journée ascension du Petit Vignemale (30km/2000m d+).

Randonnée du lundi 15 août :

9h30 – 17h : le refuge des Espuguettes ou le Cirque de Gavarnie.

Activités sur réservation sur le site internet de Pyrénésens.

Le camp de base de cet Évent Trail est le refuge de la Grange de Holle. Vous pourrez dormir en dortoir dans le refuge ou sous tente autour du refuge. Tarifs et réservation directement auprès du refuge.

Selon les conditions climatiques, le programme des sorties pourra être adapté pour assurer la sécurité de tous.

Le rendez-vous trail à ne pas manquer ! Pyrénésens est heureux de vous proposer, en partenariat avec le refuge de la Grange de la Holle et l’Office Départemental des Sports des Hautes Pyrénées, le premier Évent Trail de Gavarnie ! Un week-end de 3 jours incontournable dans un site fabuleux ! Des sorties trail, des ateliers techniques, des interventions autour du trail (kinésithérapeutes, secouristes, yoga, massages…). Vous pouvez venir en famille, des sorties randonnées sont également organisées. Des massages seront proposés !

pyrenesens@gmail.com +33 6 22 85 27 30 http://pyrenesens.com/event-trail-aout-2022

Lieu dit « Holle » GAVARNIE Gavarnie-Gèdre

