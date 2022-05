Event final : Ouest Startups, saison 8 French Tech Brest+ Brest Catégories d’évènement: Brest

La promo 8 vous invite à son évènement final ! Après 2 mois d’aventure, les porteurs de projet vous donnent rendez-vous le mardi 10 mai à 17h30 au Totem (Brest) pour partarger un moment convivial. **Au programme :** – Retour sur la 8ème édition – Concours de pitch pour les porteurs de projet & vote du public – Bien évidemment : échanges et networking autour d’un apéro Vous contribuez au dispositif ? Vous êtes curieux de découvrir des nouveaux projets de startup sur le territoire ? Vous souhaitez échanger avec les porteurs de projet sur leur parcours, leurs ambitions ? [**Venez passer la soirée avec nous !**](https://aureliebouguen.typeform.com/to/Mp4GAmrL)

Venez rencontrer les porteurs de projet de cette 8ème édition. Ils se prêteront au jeu du concours de pitch (& vous voterez!). L’occasion aussi d’échanger avec les mentors et sponsors du programme. French Tech Brest+ 25 rue de pontaniou 29200 Brest Brest Recouvrance Finistère

