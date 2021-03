Lille EN VISIOCONFERENCE Lille Evenements Villes Jumelées: La Ville de Esch-sur-Alzette EN VISIOCONFERENCE Lille Catégorie d’évènement: Lille

La Ville de Esch-sur-Alzette prévoit une programmation du 8 au 31 Mars : * Action symbolique dans le cadre du projet « Affichons l’égalité », des panneaux de rues avec des noms de femmes seront apposés à travers toute la ville et seront visibles au mois de mars 2021. * Lundi 8 Mars : Grève des femmes (manifestation en ligne et marche féministe) * Mardi 9 Mars à 19h : diffusion en streaming du film documentaire « Des femmes et des Hommes » de Frédérique Bedos, [gratuit sur inscriptions (jusqu’au 7 mars 2021)](http://caramba.lu/des-femmes-et-des-hommes) [Plus d’informations et les inscriptions]([https://www.facebook.com/EgaliteEsch](https://www.facebook.com/EgaliteEsch) )

Gratuit

Dans le cadre de la Fête des droits des Femmes, le 8 mars, la Ville d'Esch-sur-Alzette prévoit une programmation très diverse

