Evenements Villes Jumelées: Journées du Matrimoine à Liège EN VISIOCONFERENCE, 6 mars 2021-6 mars 2021, Lille.

Evenements Villes Jumelées: Journées du Matrimoine à Liège

du samedi 6 mars au dimanche 7 mars à EN VISIOCONFERENCE

Parce qu’il n’y a pas que le patrimoine, Madame la Première Echevine, en charge de l’Egalité Femmes et Hommes et du Patrimoine, Madame Christine Defraigne a lancé les «Journées du Matrimoine à Liège» pour «valoriser l’héritage des femmes artistes et intellectuelles d’hier».

Cette première édition, une première en Wallonie, se tiendra durant le week-end des 6 et 7 mars 2021, en écho à la Journée internationale des droits des femmes.

Les Journées du Matrimoine mettent en lumière d’une part l’héritage des femmes historique, architectural, sculptural, urbanistique, social. D’autre part, les Journées sont aussi l’occasion de découvrir le patrimoine actuel, artistique créé par des Liégeoises.

Au-delà de la découverte du matrimoine liégeois parfois, voire souvent, éclipsé, la question fondamentale de l’accès à la propriété pour les femmes et aux professions liées est transversalement soulevée lors d’ateliers et visioconférences menés par des spécialistes.

Malgré la crise sanitaire le programme est bien chargé et se déroule comme suit :

1 Weekend, 2 jours, 4 visioconférences, 2 ateliers virtuels via la plateforme Zoom.

[Le programme par ici](https://www.liege.be/fr/vie-communale/ville-engagee/actualites/journee-du-matrimoine-en-mars-2021-une-premiere-en-wallonie)

Gratuite mais obligatoire (pour obtenir lien d’accès) à l’adresse mail : journees.matrimoine@liege.be

1ère édition des Journées du Matrimoine à Liège : Week-end des 6 et 7 mars 2021

EN VISIOCONFERENCE lille Lille Lille-Centre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-06T10:00:00 2021-03-06T16:45:00;2021-03-07T10:00:00 2021-03-07T16:45:00