Genève Autre lieu Genève Evénements Le Mois du Goût à Un R de Famille Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Evénements Le Mois du Goût à Un R de Famille Autre lieu, 3 octobre 2021, Genève. Evénements Le Mois du Goût à Un R de Famille

du dimanche 3 octobre au dimanche 10 octobre à Autre lieu

Un buffet de produits frais et de saison, une cuisine de qualité, des petites viennoiseries très très gourmandes, des jus de fruits frais pressés, des grandes salades, des propositions végétariennes, des fromages et charcuterie de la région, une belle sélection de thés, des desserts faits maison, du bon café, du bon pain, des confitures locales… ! Notre espace dédié à la petite enfance accueille les petits clients du restaurant qui peuvent jouer, colorier, bricoler, ou se reposer sous l’œil bienveillant de notre nounou. Ce service est gratuit ! Notre formule brunch comprend, par personne : • 1 accès au buffet à volonté • 1 œuf (coque ou cocotte) • 1 boisson chaude • 1 jus d’orange frais Tarifs Brunch : Adulte 39.- Enfant de 2 à 14 ans 2.- par année d’âge Enfant de 0 à 2 ans Gratuit Horaires : 10.30 – 15.00 Réservation obligatoire et uniquement par téléphone jusqu’au vendredi 18.00 Brunch du Goût Autre lieu Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T10:30:00 2021-10-03T15:00:00;2021-10-10T10:30:00 2021-10-10T15:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Autre lieu Adresse Genève Ville Genève lieuville Autre lieu Genève