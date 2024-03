Evènements festifs responsables – 9 avril 2024 Campus de Villejean Rennes, mardi 9 avril 2024.

Evènements festifs responsables – 9 avril 2024 Une journée de prévention et d’information sur les événements festifs responsables est organisée pour les membres des bureaux des BDE et des assos/corpos étudiantes ! Mardi 9 avril, 09h00 Campus de Villejean

Début : 2024-04-09T09:00:00+02:00 – 2024-04-09T16:30:00+02:00

Une journée de prévention et de formation sur les événements festifs responsables est organisée pour les membres des bureaux des associations étudiantes des universités et grandes écoles rennaises : Université de Rennes (Droit – Sciences Po – Administration publique – Philosophie ; Economie – Gestion ; Santé ; Sciences ; Technologie (IUT) ; Ingénierie), Université Rennes 2, EHESP site de Rennes, Sciences Po Rennes, INSA Rennes, ENSCR, ENS Rennes, Institut agro Rennes-Angers site de Rennes, ENSAI, ENSAB, EESAB et Centralesupelec.

Au programme :

Quelle est ma responsabilité en tant que président.e / membres d’asso ?

Focus sur les aspects de sécurité

Favoriser la réduction des risques

Des ateliers pratiques sur diverses thématiques (consentement, doses bar, gestes qui sauvent)

Rendez-vous sur le campus de Villejean, le 9 avril 2024, de 9H à 16H30. Les informations concernant la salle seront données ultérieurement.

Pour vous inscrire : cliquez ici

Attention le nombre de places est limité ! Nous accueillons 3 étudiant.e.s au maximum pour une même association.

A bientôt !

Campus de Villejean Pl. Recteur Henri le Moal, 35000 Rennes Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne