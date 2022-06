Evènements du 14 juillet Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais, 14 juillet 2022, Bouguenais.

2022-07-14

Horaire : 20:30 00:00

Gratuit : non Tout public

Après deux années consécutives à « fêter » le 14 juillet de manière éloignée, nous nous retrouvons enfin cette année pour célébrer comme il se doit ce jour de fête nationale ! Au programme : danses, musique, feu d’artifice, jeux et bonne ambiance ! Venez en famille, avec vos amis ou vos voisins pour profiter de cette soirée en extérieur qui est ouverte à toutes et à tous. Dès 20h30, rendez-vous sur le parking du Piano’cktail pour danser avec ‘L’Arbre à danser’ de la Compagnie Système B. Au son d’un répertoire musical varié et entrainant, dansez autour des ‘Musiciens-Voyageurs’ et des ‘Passeuses de danses’ de la troupe. Et pour clore la soirée : à 23h, un feu d’artifice interactif ! Votez, grâce à l’application ‘Féérie’, pour votre musique préférée. Celle-ci clôturera peut-être le feu d’artifice lors du bouquet final ! Retrouvez tout au long de la soirée le bar à jeu nomade et éco-responsable du Bus Dé’tourné ainsi que tout ce qu’il faut pour vous rafraichir et vous restaurer grâce au Comité des Fêtes de Bouguenais.

Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais 44340

02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ https://www.facebook.com/events/601017714505409