Loir-et-Cher Evénements de l’Agora 2023 – Cycle Blaise Pascal à Vendôme. Programme du 1er semestre : jeudi 2 mars – conférence inaugurale : « Pascal dans son siècle ». Vendredi 31 mars – conférence et dédicace : « Penser librement avec Pascal (la vérité, la justice et le bonheur à la portée de l’homme) ». Mercredis 3 et 10 mai – Ateliers philo : « Pensées sur la condition humaine et le divertissement ». Le 3 mai, 14h-16h30 : Goûter philo à destination des lycéens et le 10 mai, 18h-20h : Café philo à destination des adultes extérieurs. L’Agora vendômoise est le regroupement de particuliers et de membres d’associations désireux de faire vivre la culture humaniste en Vendômois : sciences, philosophie, histoire, lettres et arts grâce à des conférences, débats, rencontres, expositions… agora.vendomoise@gmail.com https://www.agora-vendomoise.com/ Vendôme

