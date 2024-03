Evenements Club Taurin de Fontvieille 2024 Fontvieille, samedi 20 avril 2024.

Courses camarguaises, abrivados et autres festivités dans les arènes et le centre du village de Fontvieille.

Programme 2024:



31 Mars Dimanche de Pâques:

16h00 concours de Manades, trophée de l’avenir, crochet d’Argent Espoir 1ère série Trident d’Or, San Juan Manades Agu, Chauvet, Cavallini Entrée Générale 10€



1 Avril Lundi de Pâques:

10h00 Tienta organisée par la Muleta d’Arles avec le concours du CTF Entrée générale 5€



Mercredi 1 Mai:

16h00 Concours de manades, trophée des AS, crochet d’Argent, San Juan Manades Lautier, Cavallini Entrée générale 13€



Samedi 18 mai:

16h30 course de ligue PACA Manades Blatière-Bessac, La Galère, Allard Entrée générale 6€



Lundi de Pentecôte 20 Mai:

8h00 déjeuner au mas du Fort

11h00 abrivado longue manade l’Amista

16h30 Royale de la Manade Fanfonne Guillierme trophée des AS, crochet d’Argent, San Juan Entrée générale 13€



Vendredi 12 Juillet:

17h00 course de ligue PACA Manades Rambier Cavallini, Lagarde, Gillet Entrée générale 6€



Dimanche 14 juillet

8h30 déjeuner sous les Halles 11h00 abrivado manade

17h00 Les Espoirs de la Manade Chauvet, course comptant pour le trophée de l’avenir, le crochet d’Argent Espoir, San Juan Entrée générale 10€



Samedi 20 juillet

17h00 course de ligue PACA Manades Lautier, Fanfone Guillierme, Lou Pantaï Entrée générale 6€



Fêtes votives de la St Pierre

samedi 3 août

21h00 course de taureaux Jeunes

Manades Mogador, Fournier, Du Rhône, Ribaud Tiberio Entrée générales 8€



Dimanche 4 août

11h00 Abrivado manade l’Amista, 17h00 concours de Manades AS, crochet d’argent, San Juan, 24ème grand prix, 18ème souvenir Manolo Falomir, Grande Capelado, À l’issue de la course remise des prix en piste, Concours de Manades Quintus du Rhône, Valiente de Allard, Espoir de Chauvet, Duc de JC Blanc, Rackham de Blatière Bassac, Poulidet de la Galère, Dionysos de Lagarde HP

Entrée Générale 13€



Lundi 5 août

11h00 Abrivado, 17h00 24ème Tau d’Argent avec les manades Lou Pantaï, Fanfone Guillierme, JC Blanc,St Pierre, Du Rousty, La Galère, Cavallini, Lagarde Entrée générale 10€



126ème fêtes du club taurin

vendredi 23 août 10h00 à 17h00 animation Arènes gonflables de la FFCC pour les enfants offert par le comité des fêtes.

17h30 Ecole de raseteur d’Arles avec taureaux jeunes Manade

19h00 Ouverture officielle des festivités du 126ème anniversaire

20h00 ouverture de la bodega soirée à thème repas.



Samedi 24 août:

11h00 Abrivado manade l’Amista, 17h00 concours de manades comptant pour le trophée de l’avenir, 15ème finale du crochet d’Argent espoir Remise des prix en piste avec Caruso de Gillet, Papouli de La Galère, Gigondas de JC Blanc, Luthier de Lautier, Grifoun de Fanfonne Guillierme, Pellican de Cavallini, Vendôme de Allard HP Entrée générales 10€

20h00 Bodega soirée à thème avec ses tapas, repas



Dimanche 25 août

Journée animée par la pena

11h00 Abrivado manade l’Amista

16h30 AS San juan 52ème finale du crochet d’argent, Grande capelado à l’issue de la course remise des prix en piste

Concours de manades avec Ivar de Gillet, Migrateur du Rhône, Eros de Lou Pantaï, Zocato de Fanfone Guillierme, Craulen de Chauvet, Nomade de Lautier, Quinsoun de Lagarde HP.

Entrée Générales 13€ numérotées 17€

Réservations office du tourisme 04.90.54.67.49

20h00 Bodega soirée à thème avec ses tapas, repas



Lundi 26 Aout

Journée annulée pour cette année en raison de la célébration du 80ème anniversaire de la libération de la Provence .

