du jeudi 2 décembre au samedi 4 décembre à divers lieux à Roubaix

**Les deux événements :** * **Le jeudi 02 décembre de 18h à 20h à la Salle Bernard Jeu :** FITélèthon, Séance de Fitness « Sport Pass » pour toutes et tous. * **Le samedi 04 décembre de 9h à 12h à la Salle Bernard Jeu :** Téléthon sport en famille (ateliers pour les enfants de parcours motricité , ateliers sportifs en familles et séance de fitness à 11h). _Evénements accessibles sur présentation du pass sanitaire à partir de 12 ans._

Entrée libre. Avec dons au profit du Téléthon

La Direction des Sports de la ville organisent des événements au profit du Téléthon à Roubaix. divers lieux à Roubaix Roubaix Roubaix Centre Nord

