Evenements Annexes – Xmas Selecta Floréal Belleville Paris, 7 décembre 2023 au 24 décembre 2023

Tout public. gratuit

PROGRAMMATION ANNEXE Dans le cadre de notre shop Xmas Selecta du 07 au 24 décembre, on vous a préparé une programmation d’évents annexes avec des ateliers d’upcycling textile, de création florale + une journée flash tattoo day

ça commence dès le samedi9 décembre ! SAMEDI 9 DECEMBRE 3 ateliers de couture + vente spéciale avec Coquillette Créer son propre scrunchie avec du linge de maison inutilisé ! – 11h30 – 13h – 14h – 15h30 – 16h30 – 18h Atelier + boisson chaude 29€ Infos + inscriptions : https://ateliercoquillette.com/products/atelier-de-couture-paris SAMEDI 16 DECEMBRE 12h – 18h Flash Tattoo Day avec : Absolution Tattoo Boku Gloomy Tattoo Camille mokran Ponxe Prise de RDV conseillée en direct avec les tatoueur.euses sur leur compte instagram

DIMANCHE 17 DECEMBRE 16h – 18h Atelier Création Florale avec Chloë Fage Créer sa couronne de fleurs séchées ! 45€ avec boisson chaude Infos & inscriptions :

Floréal Belleville 43 rue des couronnes 75020 Paris Contact : prod@florealbelleville.com

