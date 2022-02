ÉVÉNEMENTS 19 CRAC – SPEECH KARAOKÉ Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Montbéliard Doubs Montbéliard Une œuvre collective et participative avec les habitants du Pays de Montbéliard (stage & soirée Karaoké) En avril 2022, le 19 Crac invite le collectif d’artistes finno-allemand Speech Karaoke Action Group (SKAG) à partager et enrichir leur œuvre participative avec les habitants du Pays de Montbéliard : le Speech Karaoké. Le Speech Karaoké – littéralement «Karaoké de discours» est une performance participative dérivée du karaoké où chacun est invité à prendre la parole et à incarner un discours historique lors d’un évènement dédié. Ainsi, dans une ambiance festive, ce projet invite à libérer la parole en empruntant la voix de celles et ceux qui ont fait l’histoire ou en faisant porter la sienne. Stage gratuit, sur inscription à action@le19crac.com

communication@le19crac.com +33 3 81 94 43 58 https://le19crac.com/

