Événement / Week-end : Carte blanche à Pierrick Sorin Musée d’arts de Nantes Nantes, mercredi 10 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-06-16 –

Gratuit : non Détails de la programmation du week-end et modalités de réservation à venir.

Avec la complicité de Fantasio, Yann Josso, François Ripoche et Rasim Biyikli du Studio d’en haut. Durant tout le week-end, anciens collaborateurs ou nouvelles rencontres sont invités par l’artiste à proposer performances sonores au milieu des œuvres et conférence performée. La projection du documentaire La vie bien remplie de Pierrick Sorin, permettra de découvrir les coulisses de son atelier et un temps de rencontre à la librairie du musée vous permettra d’échanger avec l’artiste. Sans oublier les visites 30 minutes pour découvrir… l’exposition !

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/pierrick-sorin