Evènement : Une pause sur soi Lau'lookeuse (CONCEPT STORE), 12 mars 2023, Romans-sur-Isère

Drome EUR 70 70 UNE PAUSE POUR SOI ÉVÉNEMENT 2



C’est avec une immense joie que je vous présente Une pause pour soi Événement 2



Des nouveaux ateliers, des nouveaux prestataires, une autre pause repas. laulookeuse@outlook.fr +33 6 72 01 44 00 Lau’lookeuse (CONCEPT STORE) 11 Place Carnot Romans-sur-Isère

