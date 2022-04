EVÉNEMENT TRAIL 24H D Gérardmer Gérardmer Catégories d’évènement: Gérardmer

Vosges

EVÉNEMENT TRAIL 24H D Gérardmer, 4 juin 2022, Gérardmer. EVÉNEMENT TRAIL 24H D Station de Trail – Piste du Pré Lynx La Mauselaine Gérardmer

2022-06-04 – 2022-06-05 Station de Trail – Piste du Pré Lynx La Mauselaine

Gérardmer Vosges A chaque jour son défi ! Samedi de 9h à 15h : seul ou par équipe, 6h de dénivelé (montée descente de la piste du Pré Lynx). De samedi 16h à dimanche à 16h : 24 heures de dénivelé en individuel uniquement, ouvert uniquement aux élites. 1 KMV (Km vertical) sera également organisé avec 4 montées sous le télésiège du Tétras. Inscriptions en ligne sur sporkrono-inscription.fr altitudegerardmer@gmail.com Station de Trail – Piste du Pré Lynx La Mauselaine Gérardmer

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Gérardmer, Vosges Autres Lieu Gérardmer Adresse Station de Trail - Piste du Pré Lynx La Mauselaine Ville Gérardmer lieuville Station de Trail - Piste du Pré Lynx La Mauselaine Gérardmer Departement Vosges

Gérardmer Gérardmer Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gerardmer/

EVÉNEMENT TRAIL 24H D Gérardmer 2022-06-04 was last modified: by EVÉNEMENT TRAIL 24H D Gérardmer Gérardmer 4 juin 2022 Gérardmer Vosges

Gérardmer Vosges