Pont-Péan Place du marché Ille-et-Vilaine, Pont-Péan Événement test Place du marché Pont-Péan Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pont-Péan

Événement test Place du marché, 1 août 2021, Pont-Péan. Événement test

Place du marché, le dimanche 1 août à 10:30

Un événement juste pour tester l’intégration dans WP

Entrée libre

Un événement juste pour tester l’intégration dans WP Place du marché Pont-Péan Pont-Péan Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T10:30:00 2021-08-01T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Pont-Péan Autres Lieu Place du marché Adresse Pont-Péan Ville Pont-Péan lieuville Place du marché Pont-Péan