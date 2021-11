Thionville Thionville Moselle, Thionville ÉVÉNEMENT – TÉLÉTHON Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

ÉVÉNEMENT – TÉLÉTHON Thionville, 3 décembre 2021, Thionville. ÉVÉNEMENT – TÉLÉTHON Thionville

2021-12-03 18:00:00 – 2021-12-03 23:59:00

Thionville Moselle Programme : Animations sportives et musicales, Tournois,

Simulateur de vol, restaurations (crêpes sucrées

barbecue), animés par des bénévoles.

Défi 2021 :

Se rapprocher du soleil pour illuminer le cœur

des malades, venez nager, marcher, grimper,

pour chaque mètre parcouru, c’est de l’argent

versé (par nos parrains) pour la recherche

contre la maladie à l’A.F.M.

Où :

– EN INTÉRIEUR

Piscine, Easy Flight, Décathlon Village, Salle de

billard du Leidt

– HORS SALLE

La Marche découverte des illuminations de

noël avec le Club Vosgien – Durée environ 1h.

Départ à 17h30, Place Simone Veil. Vendredi 3

décembre, Té lumineux

Tombola géante :

Tirage mercredi 8 décembre à 15h

(Achat des billets auprès des clubs participants,

à l’OMS et vente dans certaines zones

commerciales le vendredi et samedi).

A gagner : 1 voyage, 1 vol en simulateur d’avion,

1 baptême en montgolfière, et 97 autres lots

Lancement télévisé du Téléthon

à partir de 18h30

Accueil des coureurs du CNPE, réception de

premières collectes et dons des associations.

Scénographie du Té lumineux contact@entreprendre-lorraine-nord.eu https://www.thionville.fr/fr/evenement/t-l-thon-2 Téléthon

Thionville

dernière mise à jour : 2021-11-27 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu Thionville Adresse Ville Thionville lieuville Thionville