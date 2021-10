L'Union Lac de Saint-Caprais Haute-Garonne, L'Union Évènement street art – Dimanche 7 novembre Lac de Saint-Caprais L'Union Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Évènement street art – Dimanche 7 novembre

le dimanche 7 novembre à 11:00

Bancs, bornes, poubelles seront leur terrain de jeu pour une après-midi. Venez déambuler autour du lac à la rencontre des artistes de street-art qui travailleront sur la réalisation de graff’ sur le mobilier urbain Lac de Saint-Caprais 79 avenue de Bayonne, 31240 L’Union L’Union Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-07T11:00:00 2021-11-07T16:00:00

