2022-05-07 – 2022-05-08

Bar-le-Duc Meuse

En continuité avec le travail de remise en état des circuits de randonnée pédestre sur le Pays Barrois, l’Office de Tourisme Sud Meuse souhaite proposer un événement exceptionnel et novateur « Sports et Nature » qui se déroulera les 7 et 8 mai 2022. Cette manifestation, d’envergure régionale, s’organise autour de deux volets :

Promouvoir l’offre de randonnée nouvellement balisée sur le territoire du sud meusien, en proposant tout au long du week-end des parcours pédestres, VTT et équestres.

Mettre en place un salon « Sports et Nature » destiné au grand public et ayant pour but de faire découvrir des nombreuses disciplines et activités en lien avec les sports de nature, Une campagne de communication d’envergure régionale sera mise en place. Elle permettra de valoriser le territoire meusien à travers une dimension touristique qui mettra en avant les atouts culturels, sportifs et environnementaux du département de la Meuse.

Le « Salon Sports et Nature » coordonné par le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Meuse se déroulera à Bar-le-Duc, au niveau des structures sportives de la Côte Sainte-Catherine, lieu central et convergeant du sud meusien où se tiendront également les points de départ et d’arrivée des randonnées.

Cet événement à destination du grand public se tiendra sur 2 jours. L’objectif étant de toucher et de sensibiliser le plus grand nombre aux valeurs sportives et au respect de la nature.

Cette manifestation touristique vise à faire connaître auprès d’un public régional des structures s’inscrivant dans les sports de nature en valorisant le territoire et les disciplines.

Bar-le-Duc

