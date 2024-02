Evènement sportif 6ème Aquathlon du Valois Crépy-en-Valois, dimanche 14 avril 2024.

Evènement sportif 6ème Aquathlon du Valois Crépy-en-Valois Oise

Dimanche 14 avril 2024, CREPY TRIATHLON organise son 6e Aquathlon du Valois au Centre aquatique du Valois à partir de 12h.

L’Aquathlon consiste à enchainer une épreuve de natation et une épreuve de course à pied sans arrêt du chronomètre.

Cette compétition officielle est organisée sous l’égide de la Fédération Française de Triathlon et de la ligue des Hauts-de-France et du Comité Oise de Triathlon.

Elle est ouverte à tous à partir de 6 ans, licenciés ou non.

Au programme

12h45 : 6/9 ans 50m natation 500m course à pied inscription 5€ +2€ sur place +2€ licence journée pour les non licenciés

13h : 10/13 ans 100m natation 1250m cap inscription 5€ +2€ sur place +2€ licence journée pour les non licenciés

14h : Double XS à partir de 16 ans 300m natation 2500m cap inscription 15€ +5€ sur place +2€ licence journée pour les non licenciés

15h : Course XS 14/15 ans 300m natation 2500m cap inscription 10€ +2€ sur place +2€ licence journée pour les non licenciés

15h30 : Finales Double XS 300m natation 2500m cap

Inscriptions en ligne. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 12:00:00

fin : 2024-04-14

Rue des Érables

Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

L’événement Evènement sportif 6ème Aquathlon du Valois Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2024-02-26 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme du Pays Valois