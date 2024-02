Évènement spécial : IngénieuresDemain en collaboration avec Kayane, la joueuse professionnelle de jeux vidéo ! Concours Advance Paris, mercredi 6 mars 2024.

Évènement spécial : IngénieuresDemain en collaboration avec Kayane, la joueuse professionnelle de jeux vidéo ! Concours Advance Paris Mercredi 6 mars, 17h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-06 17:00

Fin : 2024-03-06 19:00

Évènement spécial : IngénieuresDemain en collaboration avec Kayane, la joueuse professionnelle de jeux vidéo ! Mercredi 6 mars, 17h00 1

Passez la soirée avec Kayane ! Elle partagera son expérience sur le terrain souvent masculin de l’e-sport.

Kayane est célèbre pour ses 67 podiums inscrits au Guinness World Record. Elle détient le record féminin du nombre de podiums dans des tournois mixtes de jeux de combat.

Au programme :

Echange entre Kayane et nos étudiantes autour du thème « la place des femmes dans l’univers de l’ingénierie ».

Kayane partagera également son expérience et son point de vue sur ce sujet crucial.

Sessions jeux vidéo ! Affronte Kayane sur Street Fighter 6 ou Tekken 8.

D’autres surprises vous attendent !

Rejoignez-nous pour un moment mémorable d’échanges, d’inspiration et de divertissement.

C’est l’occasion parfaite de célébrer la diversité et l’excellence dans le monde de l’ingénierie, en compagnie d’une icône du jeu vidéo. #BettHer #FastHer #StrongHer

Concours Advance 34 rue de Fleurus Paris Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris 75006