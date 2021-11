Assignan Assignan Assignan, Hérault ÉVÈNEMENT SPÉCIAL À LA TABLE DE CASTIGNO Assignan Assignan Catégories d’évènement: Assignan

ÉVÈNEMENT SPÉCIAL À LA TABLE DE CASTIGNO
18 novembre 2021
Assignan, Hérault
120 EUR

Stephan Paroche et Justine Viano reçoivent le chef étoilé Stephane Carrade (2 étoiles Michelin et 1 étoile verte) à La Table de Castigno, pour vous proposer une expérience extraordinaire le temps d'un déjeuner.

Contact: village@chateaucastigno.com +33 4 67 24 34 95

