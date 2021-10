ÉVÈNEMENT SPÉCIAL À LA TABLE DE CASTIGNO Assignan, 31 octobre 2021, Assignan.

ÉVÈNEMENT SPÉCIAL À LA TABLE DE CASTIGNO 2021-10-31

Assignan Hérault Assignan

EUR 120 Distingué par le Guide Michelin en tant que « Green Chef » en 2020 et nommé à l’association Chefs 4 The Planet, Bruno Verjus vous fait goûter à une expérience sensorielle et quasi mystique d’un produit chéri et préservé, où la notion de durabilité prend alors tout son sens.

Son rapport aux producteurs étonne et subjugue : Bruno Verjus ne passe aucune commande. Les artisans confidentiels avec lesquels il est en contact choisissent eux-mêmes les produits qu’ils souhaitent livrer au chef, et en quelle quantité. Une façon peu commune de procéder redonnant place aux valeurs humaines. Les produits sont ramenés à ce qu’ils sont et à leur préciosité : des denrées limitées, chacune devant être traitée comme une pépite.

Pour Bruno Verjus, c’est en effet là « le moyen de faire durer la terre, de traiter avec respect le produit sans lequel on ne saurait vivre. Ni les producteurs, ni vous, ni moi. » Revenir à l’âge où l’on ne prenait que la quantité strictement nécessaire, sans surexploiter ni la terre ni les produits.

Menu spécial à 120€ par personne, hors boissons. Une coupe de Rosé Brut de notre Domaine, inclus pour l’apéritif.

Stephan Paroche et Justine Viano reçoivent le chef étoilé Bruno Verjus à La Table de Castigno, pour vous proposer une expérience extraordinaire le temps d’un déjeuner.

village@chateaucastigno.com +33 4 67 24 34 95 https://ib.guestonline.fr/instabook/bookings/zLDgeH1

