Goethe-Institut Nancy, le vendredi 3 juin à 18:30

Jardin sonore ————- Dans le cadre de la 19e édition des Rendez-vous aux jardins, le Goethe-Institut Nancy vous invite dans son jardin, pour une expérience sensorielle et auditive inédite. L’artiste sonore berlinoise Felicity Mangan vous fera voyager lors d’une session live inspirée par les bruits de la nature. Vous pourrez également vous détendre aux sons de l’installation de Guillaume Chappez, lauréat du laboratoire culturel et créatif franco-allemand [OH MY GOETHE!](https://www.goethe.de/ins/fr/fr/kul/sup/ohmg.html) de cette année. Vos papilles ne seront pas en reste : une collation est également prévue. Le Goethe-Institut Nancy vous invite dans son jardin pour une expérience sonore. L’artiste berlinoise Felicity Mangan vous fera voyager lors d’une session live inspirée par les bruits de la nature. Goethe-Institut Nancy 39, rue de la Ravinelle Nancy Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle

2022-06-03T18:30:00 2022-06-03T20:30:00

