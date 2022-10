ÉVÉNEMENT – SOIRÉE HALLOWEEN Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

ÉVÉNEMENT – SOIRÉE HALLOWEEN Villers-lès-Nancy, 31 octobre 2022, Villers-lès-Nancy. ÉVÉNEMENT – SOIRÉE HALLOWEEN

100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

2022-10-31 18:30:00 18:30:00 – 2022-10-31 22:00:00 22:00:00 Villers-lès-Nancy

Meurthe-et-Moselle Villers-lès-Nancy Tic tac… Tic tac… Le 31 octobre arrive à grands pas et avec lui la désormais traditionnelle soirée halloween du jardin botanique. Mais ne vous y trompez pas. Si les déguisements et la bonne humeur restent de rigueur, des nouveaux décors et saynètes inédites seront de la partie ! Un programme varié vous attend. Spectacles, musiques, animations, visite nocturne des serres et de l’exposition Dinosaures sans oublier la délicieuse soupe de cucurbitacées et ingrédients secrets servie par notre association de soutien l’AJaBoNa. -Déambulation d’échassiers sur le thème d’Halloween

-Concert live des « Screaming Pumpkins » à 18h30, 19h30, 20h30 & 21h30 (durée 25 min)

-Ben unzip

-Les Fées du Logis

-Food truck « le tacot gourmand »

-Chocolaterie Musquar Réservation en ligne conseillée. ACCÈS PRIVILÉGIÉ L’achat de vos billets en ligne vous permettra d’accéder à la manifestation dès 18h15 par une entrée spécialement dédiée. +33 3 83 41 47 47 https://www.jardinbotaniquedenancy.eu/jardin-botanique-jean-marie-pelt/details/news/volte-face-in-no-sens2-memoire-pour-le-futur Villers-lès-Nancy

dernière mise à jour : 2022-10-11

