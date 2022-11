Évènement ski de vitesse

2023-01-19 – 2023-01-21 Entraînements et compétitions. Les meilleurs skieurs de vitesse se réuniront du 19 au 21 janvier à Gavarnie-Gèdre pour les Open de France ! C’est tout près du majestueux Cirque de Gavarnie que se disputeront ces épreuves, sur une piste devenue mythique et qui a fait de Gavarnie le berceau du « kilomètre lancé ». dernière mise à jour : 2022-11-14 par

