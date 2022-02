Evénement « selflove » pour les femmes et les filles Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Evénement « selflove » pour les femmes et les filles

Un moment pour gagner en estime de soi et en bien-être entre filles, copines, amies, collègues, ou en famille ! 

Rendez-vous le samedi 12 février de 18H30 à 19H30 et de 19h30 à 20h30
2 créneaux aux choix sur réservation
8 places par créneaux.

au programme :
– mini shooting thérapie bienveillant offert
– conseils en image
– tirage d'oracles
– conseils en body positive et acceptation de soi
– conseils en lithothérapie et développement personnel
avec la participation d'autres prestataires.

1h00 pour participer à un événement joyeux qui boost votre « selflove »

Granville

