Thionville Thionville Moselle, Thionville ÉVÈNEMENT – SAINT NICOLAS Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

ÉVÈNEMENT – SAINT NICOLAS Thionville, 5 décembre 2021, Thionville. ÉVÈNEMENT – SAINT NICOLAS Thionville

2021-12-05 16:30:00 16:30:00 – 2021-12-05

Thionville Moselle La ville de Thionville organise son traditionnel défilé de la Saint-Nicolas à travers les rues du centre-ville.

11 chars thématiques, 11 troupes d’animation, 6 groupes de musique. info@mairie-thionville.fr +33 3 82 82 25 25 https://www.facebook.com/events/582568259700011/?ref=newsfeed Ville de Thionville

Thionville

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu Thionville Adresse Ville Thionville lieuville Thionville