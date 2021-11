Florange Florange Florange, Moselle ÉVÈNEMENT – SAINT NICOLAS Florange Florange Catégories d’évènement: Florange

Moselle

ÉVÈNEMENT – SAINT NICOLAS Florange, 4 décembre 2021, Florange. ÉVÈNEMENT – SAINT NICOLAS La Passerelle 50 Avenue de Lorraine Florange

2021-12-04 17:00:00 17:00:00 – 2021-12-04 La Passerelle 50 Avenue de Lorraine

Florange Moselle La ville de Florange présente son défilé de Saint-Nicolas. La Passerelle 50 Avenue de Lorraine Florange

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Florange, Moselle Autres Lieu Florange Adresse La Passerelle 50 Avenue de Lorraine Ville Florange lieuville La Passerelle 50 Avenue de Lorraine Florange