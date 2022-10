Evènement RICE ensemble révélons la nuit Meymac, 27 octobre 2022, Meymac.

Evènement RICE ensemble révélons la nuit

Meymac

2022-10-27 14:00:00 14:00:00 – 2022-10-27 19:00:00 19:00:00

Meymac Corrze Meymac

A partir de 14h au cinéma Le Soubise, sur inscription obligatoire, nombre de places limité.

Programme : 14h, accueil – café. A 14h30, ouverture – Introduction par Philippe Brugère, Président du PNR et Bernard Pouyaud, Vice-Président du PNR. A 14h45, la Réserve internationale de ciel étoilé Millevaches : historique, mise en œuvre et perspectives. Interventions de représentants de la RICE Millevaches. A 15h45, projection du film « Trame Noire » de l’IPAMAC (association interparcs du Massif Central). A 16h15, pause & Point Presse suivi à 16h45 de la conférence « Pourquoi le ciel ? » par M. Daniel Kunth et de la conférence « Un Univers fabuleux : révélations astronomiques et nouveaux mystères » par M. François Bouchet.

A 18h30, clôture suivi à 19h d’un apéritif dinatoire à la salle des fêtes

Afin de porter à connaissance la beauté de notre nuit, le PNR Millevaches vous invite à un évènement de la RICE Millevaches lors duquel se succèderont présentation, documentaire, échanges et conférences. Avec la présence exceptionnelle de M. Daniel Kunth, Astrophysicien et directeur de recherche émérite au CNRS, exerçant à l’Institut d’Astrophysique de Paris et de M. François Bouchet, Astrophysicien, directeur de recherche au CNRS et directeur de l’Institut d’Astrophysique de Paris.

Meymac

dernière mise à jour : 2022-10-19 par