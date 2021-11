Landéhen Landéhen Côtes-d'Armor, Landéhen évènement rétrogaming Landéhen Landéhen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Landéhen Côtes d’Armor Journée rétrogaming

Au programme des jeux rétro, des bornes d’arcade, de la réalité virtuelle, des animations, des tournois…

La MJC de Lamballe-Armor vous propose également un stand sérigraphie, pensez à apporter votre textile blanc.

Accès libre, passe sanitaire obligatoire. mjc.lamballe@wanadoo.fr +33 2 96 31 96 37 Journée rétrogaming

