Cléry-Saint-André Cléry-Saint-André Cléry-Saint-André, Loiret Evènement reporté – Journée Portes Ouvertes à la Ferme des Champs Moreau Cléry-Saint-André Cléry-Saint-André Catégories d’évènement: Cléry-Saint-André

Loiret

Evènement reporté – Journée Portes Ouvertes à la Ferme des Champs Moreau Cléry-Saint-André, 11 septembre 2021, Cléry-Saint-André. Evènement reporté – Journée Portes Ouvertes à la Ferme des Champs Moreau 2021-09-11 08:30:00 – 2021-09-11 18:00:00

Cléry-Saint-André Loiret Cléry-Saint-André Dans le cadre du partenariat avec le réseau Bienvenue à la ferme, la Ferme des Champs Moreau vous invite à visiter les plantations, à échanger avec les différents stands de producteurs locaux et régionaux dont viande de bœuf, escargots, farines et pâtes, vins, crêpes réalisées par les parents d’élèves ABCD des Bergerets. Vous pourrez déguster de bons produits sur place ou à emporter ! Journée Portes ouvertes à la Ferme des Champs Moreau +33 6 89 38 50 46 https://www.lafermedeschampsmoreau.net/ Dans le cadre du partenariat avec le réseau Bienvenue à la ferme, la Ferme des Champs Moreau vous invite à visiter les plantations, à échanger avec les différents stands de producteurs locaux et régionaux dont viande de bœuf, escargots, farines et pâtes, vins, crêpes réalisées par les parents d’élèves ABCD des Bergerets. Vous pourrez déguster de bons produits sur place ou à emporter ! Ferme des Champs Moreau dernière mise à jour : 2021-09-02 par

Détails Catégories d’évènement: Cléry-Saint-André, Loiret Autres Lieu Cléry-Saint-André Adresse Ville Cléry-Saint-André lieuville 47.82849#1.75719