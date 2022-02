ÉVÈNEMENT-RENCONTRE AVEC EVA TAULOIS ET PIERRE LUCAS Saint-Gaudens Saint-Gaudens Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saint-Gaudens Haute-Garonne Saint-Gaudens Autour de l’exposition Minuit spécial à la Chapelle St Jacques, Eva Taulois et Pierre Lucas (musicien) vous invitent a les rencontrer.

Un temps fort de l’exposition … Autour de l’exposition Minuit spéciaL +33 5 62 00 15 93 http://wwwlachapelle-saint-jacques.com/ Autour de l’exposition Minuit spécial à la Chapelle St Jacques, Eva Taulois et Pierre Lucas (musicien) vous invitent a les rencontrer.

Un temps fort de l’exposition … ©CFO5

