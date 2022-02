Évènement, rencontre, animations autour de l’exposition Musée de la Céramique Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Évènement, rencontre, animations autour de l’exposition Musée de la Céramique, 5 mars 2022, Rouen. Évènement, rencontre, animations autour de l’exposition

Musée de la Céramique, le samedi 5 mars à 14:00

14h Université populaire itinérante de la Fondation de l’Islam de France « Les Arts de l’islam : patrimoine et mémoire au carrefour des civilisations ». Lieu : Auditorium du Musée des Beaux-arts Avec – Ghaleb Bencheikh, Président de la Fondation de l’Islam de France – Sylvain Amic, Directeur des Musées de la Métropole Rouen-Normandie Modérateur : Chiheb Mnasser, Directeur général de la Fondation Animations culturelles autour de l’exposition au Musée de la Céramique (de 14h à 17h30) 14h Spectacle jeune public Ali Merghache, conteur Un voyage subtil de contes traditionnels, récits de vie, poésie contemporaine et mythologie urbaine. 15h30 Visite de l’exposition en Langue des signes française 16h Concert, Karkabou experience Musiques traditionnelles du Maghreb Mustapha Arbane, Ghayta, bendir, karkabou Mohamed Arbane, Derbouka et guellal Calligraphie, par Karim JAAFAR Créateur d’une calligraphie contemporaine, Karim Jaafar puise dans la tradition et la mémoire pour proposer un art du temps présent. Dégustations de thé et de pâtisseries orientales Danses avec l’association Alif Avec la participation de l’Union des Musulmans de Rouen, de l’Association culturelle intercommunautaire pour la paix, de l’Alif association culturelle arabo-française laïque, de l’association Liesse.

gratuit, sans réservation

Évènement, rencontre, animations autour de l’exposition Musée de la Céramique 1 Rue Faucon, 76000 Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Musée de la Céramique Adresse 1 Rue Faucon, 76000 Rouen Ville Rouen lieuville Musée de la Céramique Rouen Departement Seine-Maritime

Musée de la Céramique Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Évènement, rencontre, animations autour de l’exposition Musée de la Céramique 2022-03-05 was last modified: by Évènement, rencontre, animations autour de l’exposition Musée de la Céramique Musée de la Céramique 5 mars 2022 Musée de la Céramique Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime