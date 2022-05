Evénement RAMSES II parc chanot Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Dans le cadre du projet européen Erasmus+ 300 élèves de Bac professionnel ont effectué des stages de trois à quatre semaines en Europe entre septembre 2021 et mai 2022. Cet évènement sera l’occasion de remettre aux élèves un EUROPASS Mobilité témoignant d’une mobilité pleinement réussie et de sensibiliser le monde économique et les acteurs de l’emploi à l’impact de l’ouverture internationale.

ENTREE LIMITEE TARIF GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T13:30:00 2022-05-13T18:00:00

