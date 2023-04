PROTEGER SES INFORMATIONS SENSIBLES ET SES SAVOIR-FAIRE Evénement qui se tiendra dans les locaux d’ESTER Technopole Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Le Réseau Entreprise Europe Network (EEN) coorganise avec ESTER Technopole un événement sur le thème :

» PROTEGER SES INFORMATIONS SENSIBLES ET SES SAVOIR-FAIRE – ON VOUS DIT TOUT : DES BASES AUX BONNES PRATIQUES » Le programme :

8 h 30 : accueil participants

9 h à 11 h 30

– Le réseau EEN – Qui sommes-nous ?

– Comment identifier et analyser les informations stratégiques de mon entreprise?

– Quelles sont les clés pour sécuriser le savoir-faire de mon entreprise ?

– Qu’est ce que le secret des affaires et comment se prémunir contre d’éventuels litiges ?

11 h 30 à 12 h 30 : Rendez-vous individuel de 20 minutes

Pour plus d’informations sur le secret des affaires, vous pouvez consulter le guide (en anglais uniquement) édité par l’IPR Helpdesk en 2021, en cliquant ici

Les intervenants :

– Christiane BOURGOIN – Chargée de relation clientèle – CCI Limoges et Haute Vienne

– Henri BOIS – DISSE – DREETS Nouvelle Aquitaine

– Catherine SURPLY – Chargée d’affaires – INPI Nouvelle-Aquitaine

– Baptiste NICAUD – Maître de Conférence à l'Université de Limoges Lors de votre inscription, vous pourrez solliciter un rendez-vous individuel avec un des intervenants pour échanger sur votre projet (dans la limite des places disponibles) ; vous serez alors recontacté pour fixer un créneau horaire. Evénement qui se tiendra dans les locaux d'ESTER Technopole 1 av d'Ester – 87069 LIMOGES Limoges 87068 Ester Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-06-01T08:30:00+02:00 – 2023-06-01T12:30:00+02:00

2023-06-01T08:30:00+02:00 – 2023-06-01T12:30:00+02:00

