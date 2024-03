Évènement Parentalité – 5 ans et + Launaguet Launaguet, samedi 27 avril 2024.

Évènement Parentalité – 5 ans et + Samedi 27 avril | 10h à 12h30 | Centre de loisirs Samedi 27 avril, 10h00 Launaguet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T10:00:00+02:00 – 2024-04-27T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-27T10:00:00+02:00 – 2024-04-27T12:30:00+02:00

Plongez dans l’univers du jeu en famille !

La ville de Launaguet organise chaque année une manifestation dédiée à la parentalité. Cette manifestation, portée par Sandra, est pensée collectivement avec les membres des services petite enfance, enfance et jeunesse.

Un moment d’échanges autour de jeux et une introduction que l’histoire du jeu et les bienfaits pour les parents de jouer avec leurs enfants.

Inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-evenement-parentalite-le-jeu-en-famille-a-partir-de-5-ans-865359442387?aff=oddtdtcreator

