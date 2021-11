Paris Cité internationale des arts Paris Evénement | Outre-mer et international Cité internationale des arts Paris Catégorie d’évènement: Paris

Evénement | Outre-mer et international Cité internationale des arts, 1 décembre 2021, Paris.

Cité internationale des arts, le mercredi 1 décembre à 10:00

AJC et la Cité internationale des arts s’associent pour organiser une journée des rencontres entre artistes et professionnel.le.s, afin d’envisager de nouvelles mobilités artistiques. **10h-12h30 / Discussions entre les artistes en résidence :** • Nayabiwgué Abrin • Cédrick Isham Calvados • Isabelle Fruleux Et : • Christiane Taubira (Ancienne garde des Sceaux) • Jacques Martial (Conseiller délégué aux Outre-mer à la mairie de Paris) • Manuel Césaire (Directeur de la Scène nationale Tropiques Atrium) • Bénédicte Alliot (Directrice de la Cité internationale des arts) Adrien Chiquet (Modérateur) **14h-15h30 & 18h-21h / Carte blanche aux artistes en résidence :** • Cédrick Isham Calvados • Noël Keserwany • Richard Sears • Christina Wheeler • Hacène Zemrani Journée co-organisée par AJC et la Cité internationale des arts.

Cité internationale des arts 18, rue de l'Hôtel de ville, 75004 Paris

2021-12-01T10:00:00 2021-12-01T15:30:00

