Evenement OPera -The Royal Balet Route de Dinard Dinan, jeudi 7 mars 2024.

Evenement OPera -The Royal Balet Route de Dinard Dinan Côtes-d’Armor

Ce ballet passionné de Kenneth MacMillan raconte l’histoire de Manon, partagée entre son désir d’une vie de splendeur et de richesse et son dévouement à son véritable amour Des Grieux. Cette adaptation du roman de l’abbé Prévost personnifie Kenneth MacMillan à son meilleur, sa perspicacité aiguë en psychologie humaine et sa maîtrise de la chorégraphie narrative s’expriment dans les duos passionnés du couple central.

Durée 3h15

En différé du Royal Opera House. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 20:00:00

fin : 2024-03-07

Route de Dinard Emeraude Cinémas

Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

