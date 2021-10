Événement / Nuit des ombres Musée des Beaux-Arts, 30 octobre 2021, Orléans.

**NUIT DES OMBRES !** Musée des Beaux-Arts d’Orléans * **Samedi 30 octobre de 20h à 00h** Oserez-vous pousser les portes du musée des Beaux-Arts en ce soir d’Halloween ? Les fantômes du musée se réveillent pour l’envahir et le hanter et nous plonger dans une ambiance de pleine lune… Téméraires, prenez garde au détour d’un couloir de ne pas vous faire attraper par l’une des âmes sorties des tableaux ou par un musicien fou et découvrez les œuvres et histoires sanguinaires des collections ! _Nuit des ombres – Musée des Beaux-Arts_ _Samedi 30 octobre 2021_ _De 20h à 00h_ _Entrée libre / Sans réservation_ _Avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Orléans_

Musée des Beaux-Arts 1 Rue Fernand Rabier, 45000 Orléans Orléans Loiret



