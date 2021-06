Agen Agen Agen, Lot-et-Garonne Événement national : Nuit européenne des musées Agen Agen Catégories d’évènement: Agen

Événement national : Nuit européenne des musées Agen, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Agen. Événement national : Nuit européenne des musées 2021-07-03 20:00:00 – 2021-07-03 Place du docteur Esquirol Musée des beaux-arts

Agen Lot-et-Garonne EUR Et si vous veniez visiter le musée des Beaux-Arts d’Agen à la nuit tombée ? A l’occasion de la 17e édition de la Nuit européenne des musées, une soirée exceptionnelle vous sera proposée, avec, au programme : 20h15 : Concert du groupe Kill Keny. Cour de Vergès 20h45 : Concert jazzy avec Marie-Laure Smallwood et Simon Garcia. 21h et 22h15 : Concert du duo HTAGZ 21h30 : Concert jazzy avec Marie-Laure Smallwood et Simon Garcia. Salle des flamands, 1er étage 22h : Mapping – jeu vidéo géant projeté sur la façade principale du bâtiment, par Cubi et Gabriel Bouty Incarnez le personnage de Louis Ducos du Hauron, inventeur de la photographie couleur. Votre objectif ? Passer d’un univers en noir et blanc à la couleur, en retrouvant, dans un labyrinthe, les trois lentilles de couleur permettant au photographe d’appliquer le principe de la trichromie…

