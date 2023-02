ÉVÉNEMENT – NANCY THERMAL EN FÊTE Nancy Thermal, 25 mars 2023, Nancy .

ÉVÉNEMENT – NANCY THERMAL EN FÊTE

2023-03-25 – 2023-03-26

Une semaine avant l’ouverture de l’espace Aquasport le 1er avril, une grande fête est organisée dans le quartier thermal, et plus particulièrement dans le parc Sainte-Marie.

Les samedi 25 et dimanche 26 mars, de 10h à 18h, vous pourrez visiter l’équipement en avant-première (visites libres sans inscription) mais aussi découvrir des expositions et animations sur la thématique du bien-être, en lien avec les associations sportives, culturelles et artisanales du quartier, et plus largement du territoire.

Au programme : expérience immersive dans deux bulles géantes, séances de yoga et de sophrologie sous le kiosque, footing, marches nordiques, concerts dans le parc… Mais aussi des expositions et conférences dans l’ancienne École des Beaux-arts avenue Boffrand, des visites du quartier en costumes d’époque…

Pour se restaurer, un food truck sera installé dans le parc et un menu “Bien-être” sera proposé par la brasserie du parc Sainte-Marie. Des restaurateurs et commerçants du quartier seront également présents et proposeront des spécialités en lien avec Nancy Thermal.

+33 3 83 91 83 91 https://nancythermal.fr/detail-actualite/nancy-thermal-en-fete-le-week-end-des-25-et-26-mars

